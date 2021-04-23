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23 апреля 07:55
автор: Владислав Корегин

Олег Терехин: Думаю, что сейчас болельщики «Локомотива» признали, что Николич – хороший тренер

Экс-игрок московской команды положительно оценил работу сербского специалиста.

Бывший форвард «Локомотива» Олег Терехин после победы железнодорожников над ЦСКА (3:0) в полуфинальном матче Кубка России оценил работы главного тренера Марко Николича.

Напомним, что в 2021 году красно-зеленые имеют десятиматчевую победную серию.

– Николич передал ребятам свое видение, и команда выигрывает матч за матчем. Я думаю, сейчас болельщики признали, что Николич – хороший тренер. Он молодец: козни не строит, интервью не дает. Работает человек – и работает, двигается потихоньку вперед с теми игроками, которые у него есть, – цитирует Терехина портал «Евро-футбол.ру».

41-летний Николич возглавил «Локомотив» в июне прошлого года, подписав с командой двухлетний контракт. При нем команда приняла участие в 44 матчах, одержала 22 победы, 11 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

В нынешнем сезоне железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров, набрав 49 очков.

источник: «Евро-футбол.ру»
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