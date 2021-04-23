«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» претендуют на голкипера «Вест Бромвича» Джонстона

Голкипер «Вест Бромвича» Сэм Джонстон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации Evening Standard, 28-летнего англичанина хотят подписать «Вест Хэм» и «Тоттенхэм», намеренные укрепить свои вратарские позиции по окончании текущего сезона. Сам футболист готов покинуть команду, так как «дрозды» близки к тому, чтобы вылететь из АПЛ. Сумма сделки оценивается в 11-12 миллионов евро.

Также в услугах вратаря заинтересован «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого игрок и является.

К «Вест Бромвичу» Джонстон присоединился в июле 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче, пропустил 60 голов и шесть раз отстоял «на ноль». Его контракт истекает летом 2022-го.