«Лацио» и «Милан» планируют подписать вратаря «ПСЖ» Рико

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико может продолжить свою карьеру в одном из клубов Серии А. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Согласно информации источника, за 27-летнего испанца поборются «Лацио» и «Милан». Сам игрок готов рассмотреть вариант с переходом в другую команду в летнее трансферное окно, так как на данный момент он проигрывает конкуренцию Кейлору Навасу за место в основном составе парижан.

Рико присоединился к «ПСЖ» в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он отыграл 13 матчей, пропустил девять голов и восемь раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.