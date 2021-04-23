Владислав Камилов: Стукалов вселил уверенность в игроков «Уфы»

Центральный полузащитник «Уфы» Владислав Камилов оценил работу нового главного тренера клуба Алексея Стукалова.

Напомним, на этом посту российский специалист сменил Рашида Рахимова. В двух первых проведенных матчах под руководство наставника уфимцы обыграли «Ахмат» и «Спартак» с одинаковым счетом 3:0.

– Стукалов вселил в нас уверенность. При нем все стало как-то более раскрепощенно и свободно. Отсюда и две крупные победы. Честно говоря, позитив у нас не пропадал. Даже после поражений. «Уфа» – веселая команда. Но после двух побед по 3:0 уверенности в себе стало больше – надеюсь, это поможет нам в оставшихся матчах, – цитирует Камилова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 17 матчах уфимцев, забив четыре гола. Его команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

25 апреля клуб из Башкортостана сыграет дома против «Сочи».