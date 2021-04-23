«Реал» готов к продаже Варана

Руководство мадридского «Реала» готово рассмотреть вариант с продажей центрального защитника Рафаэля Варана.

По информации AS, испанский клуб планирует продать 27-летнего француза, чтобы на вырученные деньги усилить состав другими футболистами.

Отметим, что ближайшим летом к «сливочным» должен присоединиться Давид Алаба. При этом все еще обсуждается вопрос с продлением контракта с капитаном команды Серхио Рамосом.

Варан выступает за «Реал» с июля 2011 года. За это время он провел 356 матчей, забил 17 голов и отдал 7 ассистов. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.