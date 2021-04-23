Гжегож Крыховяк: Вряд ли я покину «Локомотив» этим летом – пока мне очень комфортно в России

Опорный полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал свое будущее в московской команде.

Напомним, что контракт 31-летнего поляка с железнодорожниками истекает 30 июня 2022 года.

– На данный момент моей целью являться десять забитых мячей в нынешнем сезоне. Пока клуб не вел со мной переговоров о новом контракте, но мне бы хотелось определиться со своим будущим к январю следующего года. Вряд ли я покину команду этим летом, однако все может случится. Сейчас мне очень комфортно в России, – приводит слова Крыховяка SportoweFakty.

Польский хавбек перешел в «Локомотив» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне он забил девять голов и отдал четыре ассиста в 31 матче. В общей сложности на его счету 103 проведенных встречи за московский клуб, 21 забитый мяч и 14 результативных передач.

Вместе с командой Крыховяк стал обладателем Кубка и Суперкубка России.