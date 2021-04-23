Драгович покинет «Байер» по окончании текущего сезона

Центральный защитник «Байера» Александар Драгович, по всей вероятности, сменит клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Kicker, леверкузенский клуб не планирует продлевать действующий контракт с 30-летним австрийцем, рассчитанный до 30 июня 2021 года. Таким образом, игрок покинет команду Бундеслиги на правах свободного агента.

Отмечается, что футболист достиг договоренности с «Црвеной Звездой» и должен продолжить свою карьеру в Сербии. Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Болоньи».

Драгович перешел в «Байер» в августе 2016 года из киевского «Динамо» за 18 миллионов евро. В составе немецкого клуба он отыграл 102 матча, забил четыре гола и отдал три ассиста. Ранее игрок защищал цвета «Базеля», киевского «Динамо», «Лестера» и «Аустрии».

В составе сборной Австрии Драгович провел 87 встреч.