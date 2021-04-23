«Ливерпуль» заинтересован в приобретении 18-летнего форварда сборной Чехии Гложека

Нападающий пражской «Спарты» и сборной Чехии Адам Гложек своей персоной привлек внимание «Ливерпуля».

Как сообщает Football Insider, английский клуб считает 18-летнего чеха потенциальным игроком своего стартового состава в ближайшем будущем. Отмечается, что «мерсисайдцы» готовы вступить в переговоры с футболистом летом 2021 года.

В нынешнем сезоне Гложек забил пять голов и отдал восемь ассистов в 16 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

В составе сборной Чехии форвард провел две встречи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.