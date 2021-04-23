СМИ: Защитник «Ростова» Поярков может стать игроком «Зенита»

Руководство «Зенита» заинтересовано в подписании левого защитника «Ростова» Николая Пояркова. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, близкий к питерскому клубу.

– Питерцы ищут левого защитника, чтобы расширить обойму на этой позиции. Поярков входит в число кандидатов. В ближайшее время «Зенит» может начать активные переговоры по трансферу игрока, – сказал источник.

Поярков перешел в «Ростов» в сентябре 2019 года. Минувший сезон он провел в аренде в «Рубине». В составе ростовчан игрок провел 16 матчей, не отличившись результативными действиями. Контракт футболиста действует до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 800 тысяч евро.