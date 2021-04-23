Элвер Рахимич: Пока никто из ЦСКА мне не звонил, но я всегда готов помочь родному клубу и Оличу

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич оценил свое возможное возвращение в армейский клуб.

Ранее сообщалось, что 45-летний специалист должен стать одним из помощников главного тренера красно-синих Ивицы Олича.

– Контакта пока не было, никто из ЦСКА еще не звонил. Но я здесь, всегда готов помочь родному клубу и моему другу Оличу. Любая помощь! Если в клубе думают, что я могу, то я никуда не уходил – для ЦСКА сделаю все что угодно. У нас одни из лучших болельщиков, без них не было бы наших медалей. Они наш 12-й игрок! – цитирует Рахимича «Чемпионат».

Напомним, что боснийский хавбек защищал цвета ЦСКА в период с 2001 по 2014 годы. В общей сложности он провел за армейцев 346 матчей, забил шесть голов и отдал 13 ассистов. После завершения своего карьеры Рахимич работал в академии столичного клуба.