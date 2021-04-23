Леонид Слуцкий: После введения VAR количество желтых и красных карточек увеличилось в два раза

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что после введения VAR российские судьи стали управлять игрой с помощью желтых карточек.

«Первая и вторая желтая — это самый легкий путь обхода VAR. Когда у тебя в первом тайме пять человек сидят на желтой карточке, это совсем другой футбол. Они боятся вступить в единоборства, они уже не так активны, ты садишься ниже и не можешь применять прессинг.

Для меня вопрос: почему в мире количество желтых и красных карточек не увеличилось, а в России статистика больше на 50% и в два раза - это не может быть случайно. И то, что сейчас господин Хачатурянц пожизненно отстранил Вилкова, я просто аплодирую ему стоя с криками «браво» и «бис». Видно, что человек понимает суть проблемы», - приводит слова Слуцкого «Татарстан-24».

Напомним, что глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц отстранил Михаила Вилкова от работы во всех профессиональных лигах российского футбола в связи с утратой доверия после того, как экспертно-судейская комиссия РФС признала неверными два решения арбитра в матче 26-го тура чемпионата России межу «Локомотивом» и «Ростовом».