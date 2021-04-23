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Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Карлсруэ 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.68 Х 4.20 П2 4.70
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Нидерланды - Первый дивизион 19:45 НАК Бреда 0 Эксельсиор 0 П1 1.65 Х 4.00 П2 4.60
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Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Де Графсхап 0 Алмере Сити 0 П1 2.16 Х 3.60 П2 3.00
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23 апреля 10:42
автор: Максим Скороходов

Леонид Слуцкий: После введения VAR количество желтых и красных карточек увеличилось в два раза

По мнения специалиста глава судейского комитета РФС видит проблему, что доказывает отстранение Вилкова.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что после введения VAR российские судьи стали управлять игрой с помощью желтых карточек.

«Первая и вторая желтая — это самый легкий путь обхода VAR. Когда у тебя в первом тайме пять человек сидят на желтой карточке, это совсем другой футбол. Они боятся вступить в единоборства, они уже не так активны, ты садишься ниже и не можешь применять прессинг.

Для меня вопрос: почему в мире количество желтых и красных карточек не увеличилось, а в России статистика больше на 50% и в два раза - это не может быть случайно. И то, что сейчас господин Хачатурянц пожизненно отстранил Вилкова, я просто аплодирую ему стоя с криками «браво» и «бис». Видно, что человек понимает суть проблемы», - приводит слова Слуцкого «Татарстан-24».

Напомним, что глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц отстранил Михаила Вилкова от работы во всех профессиональных лигах российского футбола в связи с утратой доверия после того, как экспертно-судейская комиссия РФС признала неверными два решения арбитра в матче 26-го тура чемпионата России межу «Локомотивом» и «Ростовом».

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