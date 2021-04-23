«Шахтер» предложил Де Дзерби двухлетний контракт

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби может занять аналогичную должность в «Шахтере».

По информации журналиста Николо Скиры, 41-летний специалист получил от донецкого клуба предложение возглавить команду. Отмечается, что контракт итальянца будет рассчитан на два года.

На данный момент украинской командой руководит португалец Луиш Каштру – его соглашение истекает ближайшим летом.

Де Дзерби возглавил «Сассуоло» в июле 2018 года. Под его руководством клуб принял участие в 114 матчах, одержал 39 побед, 35 раз сыграл вничью и потерпел 40 поражений. Действующий контракт тренера рассчитан до 30 июня 2021 года.