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Германия - Бундеслига 20:00 Гамбург Тауэрс 0 С.Оливер Баске 0
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Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Ден Босх 0 Рода 0 П1 4.00 Х 3.80 П2 1.78
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Дордрехт 0 МВВ Маастрихт 0
Португалия - Сегунда 22:15 Эшторил 0 Каза Пия 0
23 апреля 11:36
автор: Владислав Корегин

«Бетис» интересуется Хедирой

Ранее немецкий игрок выступал в Испании в составе «Реала».

Центральный полузащитник «Герты» Сами Хедира может вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Todofichajes.

Согласно информации источника, в услуга 34-летнего немца заинтересован «Бетис». Отмечается, что севильская команда уже связалась с агентом игрока по поводу перехода его клиента по окончании текущего сезона – этим летом хавбек должен стать свободным агентом.

Напомним, что ранее Хедира выступал в составе «Реала» в период с 2010 по 2015 год. В мадридском клубе он стал победителем Лиги чемпионов, а также выигрывал чемпионат Испании. Также игрок защищал цвета «Ювентуса» и «Штутгарта».

В 2014 году в составе сборной Германии полузащитник завоевал золотые медали чемпионата мира. В общей сложности он провел за национальную команду 77 матчей, забив семь голов.

источник: Todofichajes
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