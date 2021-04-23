«Бетис» интересуется Хедирой

Центральный полузащитник «Герты» Сами Хедира может вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Todofichajes.

Согласно информации источника, в услуга 34-летнего немца заинтересован «Бетис». Отмечается, что севильская команда уже связалась с агентом игрока по поводу перехода его клиента по окончании текущего сезона – этим летом хавбек должен стать свободным агентом.

Напомним, что ранее Хедира выступал в составе «Реала» в период с 2010 по 2015 год. В мадридском клубе он стал победителем Лиги чемпионов, а также выигрывал чемпионат Испании. Также игрок защищал цвета «Ювентуса» и «Штутгарта».

В 2014 году в составе сборной Германии полузащитник завоевал золотые медали чемпионата мира. В общей сложности он провел за национальную команду 77 матчей, забив семь голов.