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23 апреля 11:50
автор: Владислав Корегин

Валерий Газзаев: Сезон для ЦСКА можно считать провальным, если клуб не выйдет в еврокубки

На данный момент армейцы занимают пятое место в таблице РПЛ после 26 туров.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал текущую ситуацию в армейском клубе.

Напомним, что 21 апреля красно-синие не смогли выйти в финал Кубка России, уступив «Локомотиву» со счетом 0:3. В чемпионате России подопечные Ивицы Олича находятся вне зоны еврокубков, располагаясь на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 46 очками после 26 туров.

– ЦСКА вылетел из Кубка, а очки в чемпионате даются очень тяжело. Так происходило и до прихода Олича, и после его назначения. И календарь ближайших встреч – непростой. Сейчас главная задача – набирать очки и попасть в еврокубки. В противном случае сезон можно будет признать провальным. Но я уверен, что у клуба есть силы и возможности этого избежать, – приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В следующих турах ЦСКА сыграет против следующих команд: «Спартака» (25 апреля, в гостях), «Уфы» (1 мая, дома), «Краснодара» (8 мая, дома) и «Динамо» (16 мая, в гостях).

источник: «Спорт-Экспресс»
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