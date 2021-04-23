Источник: «МЮ» начал переговоры о возвращении Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду все еще может вернуться в состав «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, представители «красных дьяволов» уже связались с агентом 36-летнего португальца Жорже Мендешом по поводу возможного переезда его клиента в Англию.

Ранее сообщалось, что «манкунианцы» готовы включить в данную сделку полузащитника Поля Погба.

Напомним, Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год – на его счету 118 голов и 69 ассистов в 292 матчах. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 32 встречах, отличившись 32 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.