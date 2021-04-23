СМИ: «Краснодар», «Ростов» и «Сочи» претендуют на Дзагоева

Три клуба Российской Премьер-ли заинтересованы в подписании контракта с центральным полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

Как сообщает Sport24, 30-летний хавбек является трансферной целью «Краснодар», «Ростов» и «Сочи». Все три команды намерены заключить соглашение с опытным игроком средней линии, имеющим российский паспорт.

Ранее в СМИ появилась информация, что новый главный тренер армейцев Ивица Олич рассчитывать на Дзагоева в следующем сезоне. Однако пока руководство красно-синих не спешит продлевать контракт с игроком, рассчитанный до 30 июня 2021 года. В случае неудачных переговоров футболист покинет столичный клуб в статусе свободного агента.

Дзагоев выступает за ЦСКА с января 2008 года. В общей сложности он провел за команду 372 матча, забил 77 голов и отдал 90 ассистов. Вместе с клубом игрок стал трехкратным чемпионом России.