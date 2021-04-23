Валерий Газзаев: Маловероятно, что «Зенит» упустит чемпионство

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о шансах «Зенита» стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

После 26 туров подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. Идущий вторым «Локомотив» отстает от петербуржской команды на шесть очков.

– Надо признать, что отрыв у петербуржцев достаточно велик. Реально ли отыграть его на такой короткой дистанции, учитывая еще и календарь? Объективно, сделать это очень тяжело. Чтобы интрига возродилась, нужно, чтобы «Зенит» как минимум дважды уступил в оставшихся четырех турах. Честно говоря, это маловероятно. Учитывая, что это опытная команда с опытными игроками, думаю, что «Зенит» в итоге станет первым, – цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В оставшихся встречах чемпионата России сине-бело-голубые проведут два домашних матча против «Ротора» (24 апреля) и «Локомотива» (2 мая), а также сыграют в гостях с «Уфой» (8 мая) и «Тамбовом» (16 мая).