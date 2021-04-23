Сандро Шварц: Нойштедтер рассказывает мне о самочувствии команды

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о ролях в команде своего помощника Андрея Воронина и игрока Романа Нойштедтера.

«Андрей невероятно подкован в футбольных вопросах, знает «Динамо» еще со времен, когда сам выходил на поле. Роман — важный игрок для нас. Кроме того, он на немецком рассказывает мне, как команда себя чувствует, как реагирует на какие-то аспекты нашей совместной работы», - приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Bild.

Отметим, что Нойштедтер в этом сезоне провел за бело-голубых 13 игр, забив свой первый гол за команду. Всего в составе московского «Динамо» за время выступления в клубе с 2019 года полузащитник сыграл в 34 матчах, в которых отличился также одной результативной передачей.

Воронин вернулся в «Динамо» уже в качестве тренера вместе с назначением Шварца на пост главного тренера клуба в октябре 2020 года.