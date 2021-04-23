Официально: Санкт-Петербург примет два матча сборной Польши на Евро-2020

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек на своей странице в твиттере сообщил о переносе матчей сборной Польши.

Были перенесены все встречи группового этапа польской национальной команды.

Так, матчи Польша-Словакия и Швеция-Польша, которые должны были состояться в ирландском Дублине, перенесены в Санкт-Петербург.

Матч Испания-Польша пройдет не в Бильбао, а в другом испанском городе Севилье.

Ранее по информациям различных источников сообщалось, что все матчи Евро-2020, которые должны были пройти в Бильбао, перенесены в Севилью.