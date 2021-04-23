Леонид Слуцкий: Травму Кварацхелии спровоцировал арбитр

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий обвинил главного арбитра матча с «Уралом» (1:0) Артема Любимова в том, что он своим бездействием спровоцировал травму полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«В первые 15 минут против него совершают три грубейших фола. А в том моменте, когда он получил травму, игрок «Урала» ударил его в ахилл. Когда человек не свистит при этом ни одного фола, я считаю, что травму Кварацхелии во многом спровоцировал арбитр, не наказывая за нарушения в очевиднейших ситуациях», - приводит слова Слуцкого «МК-Спорт» со ссылкой на «Татарстан 24».

Добавим, что в текущем сезоне российской премьер-лиги Кварацхелия принял участие в 23 матчах, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.