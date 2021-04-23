Кварацхелия считает Влашича лучшим игроком РПЛ

Фланговый полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия назвал самых лучших игроков Российской Премьер-лиги.

Среди всех футболистов РПЛ 20-летний грузинец особенно выделил игру форварда ЦСКА Николы Влашича.

– Лучший игрок чемпионата России? Влашич, конечно. Еще назову Вандерсона и Дзюбу. Все очень хорошие футболисты, мне нравятся. Азмун еще. Он знает, где нужно открываться, и то, как он прыгает, – это просто вау, – приводит слова Кварацхелии «БИЗНЕС Online».

В нынешнем сезоне Кварацхелия отыграл за казанский клуб 23 матча, забил четыре гола и отдал восемь ассистов. Его команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.