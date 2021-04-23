В Баварии одобрили проведение матчей Евро-2020 в присутствии зрителей

Правительство Баварии дало разрешение на проведение матчей Евро-2020 в Мюнхене в присутствие зрителей. Об этом сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза.

«Альянц Арену» во время матчей турнира смогут посетит до 14500 человек при общей вместимости стадиона в 75000.

Отмечается, что зрители должны будут строго соблюдать коронавирусные ограничения, действующие в регионе.

Мюнхен должен принять три матча группового этапа группы F, а также один из четвертьфиналов чемпионата Европы.

В группе F сыграют сборные Венгрии, Португалии, Франции и Германии.