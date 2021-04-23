Хвича Кварацхелия: Я очень благодарен Семину

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия поблагодарил экс-наставника московского «Локомотива» Юрия Семина за помощь в профессиональной карьере.

— У нас до сих пор очень хорошие отношения. Я ему очень благодарен, так как многому научился у него не только на поле, но и за его пределами. Что-то конкретное выделить сложно. Если говорить о футболе, Семин дал мне очень многое в понимании командной игры. Могу сказать, что мы с ним лично разговаривали достаточно часто, — передает слова футболиста «БИЗНЕС Online».

Добавим, что выступая за железнодорожников, Кварацхелия забил лишь один гол в РПЛ и именно в ворота своего нынешнего клуба.