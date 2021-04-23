УЕФА решил не наказывать клубы, вошедшие в Европейскую Суперлигу

В пятницу состоялось заседание исполкома УЕФА, на котором было принято решение не исключать участников нашумевшего проекта из Лиги Чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21 и 2021/22.

Ранее сообщалось, что к мадридскому «Реалу» и туринскому «Ювентусу» будут применены серьёзные санкции, так как президенты именно этих клубов считались одними из организаторов ESL.

«Мы хотим пройти мимо событий этой недели и воодушевить и вдохновить мировое футбольное сообщество, поскольку матчи возвращаются в эти выходные. Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать рука об руку», – приводит заявление УЕФА издание Daily Mail.