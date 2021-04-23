Полузащитник «Уфы» Голубев – о Газизове: Он рад любому успеху команды

22-летний полузащитник «Уфы» Артем Голубев отреагировал на возвращение Шамиля Газизова в команду из столицы Башкортостана.

— Шамиль Камильевич вносит огромный вклад в развитие башкирского футбола: занимается приглашением футболистов, контролирует целый ряд важнейших процессов. Он своего рода глава «Уфы». Газизов рад любому успеху команды — не только победе над «Спартаком». Да и нам приятно, когда у него хорошее настроение. Мы всегда бьемся и за тренера, и за гендиректора. В нашем клубе это нормально, — приводит слова футболиста RT.

Добавим, что при Газизове в 2018 году «Уфа» впервые приняла участие в квалификации Лиги Европы.