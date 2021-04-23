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23 апреля 15:02
автор: Максим Скороходов

Источник: «Локомотив» предложил Николичу продлить контракт

Клуб хочет сохранить сербского тренера.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич провел встречу с председателем директоров футбольного клуба Александром Плутником.

Николичу дали понять, что «Локомотив» заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, но при этом не может гарантировать сохранение текущего состава.

Напомним, что сербский специалист подписал контракт с железнодорожниками в мае 2020 года по схеме «2+1». В подписанном соглашении присутствует пункт об отступных.

По сообщениям СМИ Николич не доволен, что клуб не продлевает контракт с некоторыми футболистами, среди которых есть как лидеры команды, так и молодые игроки.

В текущем сезоне «Локомотив» вышел в финал кубка России и занимает второе место в российской премьер-лиге, набрав после 26 туров 49 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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