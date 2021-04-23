Артем Голубев: У «Уфы» хорошие шансы остаться в премьер-лиге

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев с оптимизмом оценил шансы команды на сохранение прописки в РПЛ.

— «Уфа» вышла из зоны прямого вылета. На мой взгляд, у нас хорошие шансы остаться в премьер-лиге. В будущем нас ждет очень важный этап сезона, ключевые матчи. Будем бороться. Последние встречи показали, что мы способны побеждать даже сильных соперников. Просто с нами не будет никому, — передает слова Голубева RT.

Добавим, что уфимский клуб поднялся на 14-е место в таблице с 20 очками, у волгоградского «Ротора» 18 очков и 15-е место. Аутсайдером чемпионата является «Тамбов», который набрал 13 очков.