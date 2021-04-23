Александр Гришин: У Чалова большой потенциал, он еще принесет пользу ЦСКА

Тренер «Казанки» Александр Гришин уверен, что нападающий ЦСКА Федор Чалов еще принесет пользу своему клубу.

«Не знаю, в чем конкретно причина застоя Чалова, нужно спрашивать с тех, кто сейчас с ним работает. Но после того, как мы его отдали, он забил 15 мячей. А сейчас Чалову стоит покопаться в своей голове и понять, почему так происходит. Я считаю, что у Феди еще большой потенциал, он заиграет и принесет пользу ЦСКА», - приводит слова Гришина «Чемпионат».

Напомним, что Гришин тренировал дубль ЦСКА в 2010-2017 годах.

В текущем сезоне Чалов забил пять голов и отдал такое же количество результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.