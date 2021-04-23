Нобель Арустамян: Рибалта хочет пригласить Николича в «Парму»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич может перебраться в итальянскую «Парму».
Также инсайдер заявил, что интерес этого клуба вынудил руководство красно-зеленых предложить специалисту новый договор.
«Локомотив» одержал десятую победу подряд и сыграет в финале Кубка России. В декабре, после вылета из еврокубков и 0:5 от «Краснодара», мало кто верил, что Марко Николич вообще сохранит работу.
Точно могу сказать: решение оставить Николича принадлежит новому председателю совета директоров «Локо» Александру Плутнику. Новый менеджмент был готов менять тренера, но Плутник доверился Марко и в итоге не прогадал.
Сейчас главный вопрос – позволит ли сербу успех этой весны развить карьеру дальше. У Николича действующий контракт, но я каждый день слышу о возможном уходе Марко и условиях – вроде суммы отступных.
О чем я знаю, так это о симпатиях к Николичу Хавьера Рибалты. Испанец не скрывал их, еще когда работал в «Зените»: называл Марко одним из самых интересных тренеров РПЛ и видел в нем большие перспективы. Рибалта только что устроился управляющим директором «Пармы» и, насколько мне известно, собирается позвать Николича этим летом.
У пармезанцев сложное положение: они только что проиграли важный матч «Кальяри» (а затем и «Ювентусу») и выбывают в Серию B. Но у клуба американский владелец, а Рибалта явно пришел для больших задач. В разговоре с представителями Николича Хавьер уже обозначил свой интерес, готов вступить в официальные переговоры и предложить 2-летний контракт.
Однако сразу после матча с ЦСКА Плутник решил провести переговоры с Николичем и его представителем Деяном Йоксимовичем. Достижения Марко не могли остаться незамеченными. Тема беседы – продление контракта на три года. То есть связать Николича и «Локомотив» до конца июня 2024-го», – написал Арустамян в своем Telegram-канале.