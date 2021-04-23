Нобель Арустамян: Рибалта хочет пригласить Николича в «Парму»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич может перебраться в итальянскую «Парму».

Также инсайдер заявил, что интерес этого клуба вынудил руководство красно-зеленых предложить специалисту новый договор.

«Локомотив» одержал десятую победу подряд и сыграет в финале Кубка России. В декабре, после вылета из еврокубков и 0:5 от «Краснодара», мало кто верил, что Марко Николич вообще сохранит работу.

Точно могу сказать: решение оставить Николича принадлежит новому председателю совета директоров «Локо» Александру Плутнику. Новый менеджмент был готов менять тренера, но Плутник доверился Марко и в итоге не прогадал.

Сейчас главный вопрос – позволит ли сербу успех этой весны развить карьеру дальше. У Николича действующий контракт, но я каждый день слышу о возможном уходе Марко и условиях – вроде суммы отступных.