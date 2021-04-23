Тошич – о предстоящем дерби «Спартак» – ЦСКА: Настрой на матч с красно-белыми всегда особенный

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился воспоминаниями о матчах чемпионата России против московского «Спартака».

— Будет тяжело, если дерби в гостях. Но настрой на матч с красно-белыми всегда особенный. Помню, как глаза игроков загорались перед каждым дерби, как мы хотели победить ради наших болельщиков. Уверен — игроки покажут свой максимум. Они знают, что значат эти встречи для фанатов. Любые поражения, которые были до дерби, в случае победы сразу прощаются, — приводит слова сербского футболиста официальный сайт красно-синих.

Добавим, что «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 47 очками, у ЦСКА на одно очко меньше и пятое место.