Алексей Сорокин: УЕФА предусмотрена компенсация за дополнительные расходы

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что договором с УЕФА предусмотрена компенсация за дополнительные расходы, которые понесет город при увеличении числа проведенных матчей турнира.

«Со стороны УЕФА предусмотрена определённая компенсация в рамках согласованных параметров», - приводит слова Сорокина «Чемпионат».

Также функционер заявил источнику, что не жалеет, что Санкт-Петербург не проведет встречу плей-офф Евро-2020, которая должна была состоятся в Дублине.

«Каждый следующий матч несёт не только почет, но и риски. Особенно для поля. Здесь надо балансировать», - сказал он.

Матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге пройдут с 12 июня по 2 июля. Всего город примет шесть матчей группового этапа и одну встречу 1/8 финала турнира.