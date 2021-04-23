СМИ: «Челси» отказался от участия в Суперлиге по рекомендациям Кремля

Лондонский «Челси» вышел из Суперлиги по рекомендациям Кремля, об этом сообщает немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

«Говорят, что Абрамович в понедельник получил из Кремля четкий намек на то, что Суперлига не входит в интересы его отечества. «Газпром» – крупнейшая российская государственная корпорация – главный спонсор Лиги чемпионов. Летом в Санкт-Петербурге состоится Евро, на 2022 год там запланирован финал Лиги чемпионов.

«Зенит» в Петербурге, своего рода мюнхенская «Бавария» в России, фактически является собственностью «Газпрома», и клуб хочет сохранить доступ к Лиге чемпионов. Так что и здесь внезапно сыграла свою роль мировая политика. Абрамовичу не хочется ссориться с президентом Путиным» — написано в источнике.

Напомним, что 18 апреля появилась информация о создании Суперлиги, старт которой был запланирован на август 2021 года. Президенты УЕФА и ФИФА пригрозили санкциями участникам нового турнира.