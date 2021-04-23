Радимов – о переносе матчей ЧЕ из Дублина в Санкт-Петербург: Чем больше матчей – тем лучше праздник

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов отреагировал на решение УЕФА.

— Мы очень рады. Чем больше матчей – тем лучше праздник. Город и стадион, безусловно, будут готовы. Думаю, что сильного наплыва болельщиков не предвидится из-за ограничений по коронавирусу. В Европе все-таки действуют большие ограничительные меры, так что резкого наплыва не будет. Но у меня нет совершенно никаких опасений о возможном введении новых ограничений. Думаю, все пройдет очень хорошо, — передает слова Радимова «Газета.Ru».

Добавим, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.