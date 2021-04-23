Зобнин – перед матчем 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА: Нам нужно догонять «Локомотив»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ.

— Это принципиальный матч. Но задача от этого не меняется: нам нужно выигрывать, отрываться от того же ЦСКА и догонять «Локо». Единственное, что могу сказать: в дерби каждый будет заряжен на сто процентов! — передает слова футболиста официальный сайт красно-белых.

Добавим, что «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков, ЦСКА располагается на пятом месте с 46 очками.