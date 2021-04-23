Константин Хабенский: Петербург сильно преобразился, некоторые места я просто не узнал

«Я люблю красивый футбол. К тому же, речь идет о возможности поучаствовать детям из разных фондов и разных социальных слоев в празднике, которого они по тем или иным причинам лишены.

Я не был в Петербурге года полтора. Город сильно преобразился, некоторые места я просто не узнал.

Сейчас просматриваю свой рабочий график. Постараюсь приехать на матчи сборной России», - цитирует Хабенского РТ.

Напомним, в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, в том числе, два с участием российской национальной команды, а также один из четвертьфиналов.