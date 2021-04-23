«Милан» не может договориться с Чалханоглу о новом контракте

Как сообщает «Sky Italia», футболиста не устраивают предложенные руководством условия, а клуб не намерен их улучшать.

В случае, если сторонам не удастся договориться, игрок уйдет из команды уже этим летом по окончании действующего соглашения свободным агентом.

Что касается голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, у которого также истекает договор, то то шанс его удержать есть, переговоры продолжаются.

Напомним, турок провел 34 матча за «Милан» в текущем сезоне во всех турнирах, в которых четырежды отличился.

В активе Доннаруммы 39 игр и 47 пропущенных мячей.