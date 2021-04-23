Гендиректор «Газпром Арены» Литвинов: Стадион готов к проведению семи матчей без проблем

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов оценил способности стадиона справиться с дополнительными матчами чемпионата Европы.

— Технически и организационно арена готова к проведению семи матчей без проблем. Справится ли газон? Мы рассчитываем, что справится, потому что у нас есть достаточный временной интервал, когда поле будет находиться снаружи стадиона в естественных условиях. Возможно, к концу соревнований покрытие визуально уже будет в игровом состоянии, но в целом по физическим свойствам выдержит и эстетически будет выглядеть хорошо, — приводит ТАСС слова Литвинова.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11-и городах.