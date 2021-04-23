Дмитрий Селюк: Встряска после «Уфы» поможет «Спартаку» победить ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк сделал свой прогноз на исход матча 27-тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Естественно, обе команды хотят победить — это ясно. Но «Спартак» окажется сильнее: спад в двух играх, особенно встряска после «Уфы», поменяет «красно-белых», которые хотят попасть в Лигу чемпионов. «Армейцы» всегда пропускают — это говорит о проблеме в линии обороны, плюс и в атаке выглядят нестабильно. Просто в составе еще не очень хорошая психологическая атмосфера», - приводит слова Селюка News.ru.

«Спартак» с 47 очками занимает третье место в российской премьер лиге, ЦСКА имея на очко меньше расположился на пятой строчке.

Напомним, что турoм ранее красно-белые с разгромным счетом уступили «Уфе» (0:3).