Тошич – об Оличе: Я уверен, что он принесет пользу команде

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал назначение на пост главного тренера московской команды бывшего игрока красно-синих Ивицы Олича.

— Про Ивицу как тренера пока ничего не могу сказать. Но очень хорошо, что руководство оказало доверие футболисту, который всем сердцем выступал за ПФК ЦСКА в середине нулевых. Я уверен, что он со страстью подойдет к работе и принесет пользу команде, и каждый болельщик останется доволен его назначением, — передает слова Тошича официальный сайт армейцев.

Добавим, что в составе армейцев Олич трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. На посту наставника команды хорват проиграл два последних матча.