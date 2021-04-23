Гиггзу предъявлено обвинение в нападении на двух женщин, он пропустит ЧЕ

Британская полиция предъявила обвинение бывшему игроку «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггзу в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю женщину.

По информации Reuters, инцидент c участием 47-летнего главного тренера сборной Уэльса произошел в начале ноября 2020 года. Кроме того, Гиггз обвиняется в домашнем насилии в период с декабря 2017-год по ноябрь 2020-го.

Первое судебное заседание пройдет 28 апреля.

Пресс-служба Федерации футбола Уэльса уже сообщила, что Гиггз отстранен от должности главного тренера национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

Уэльс сыграет в группе А с Швейцарией, Турцией и Италией.