Райан Гиггз: Не признаю вину и надеюсь очистить свое имя в суде

«Я полностью уважаю правовую процедуру и понимаю всю серьезность обвинений. Не буду признавать себя виновным в суде и надеюсь очистить свое имя. Я хочу пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам успехов на чемпионате Европы», – приводят слова специалиста «РИА Новости» со ссылкой на AFP.

Британская полиция предъявила обвинение Гиггзу в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю женщину.

Специалист отстранен от должности главного тренера сборной Уэльса на предстоящем чемпионате Европы.