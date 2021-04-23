Хачатурянц поздравил российских судей, которые будут работать на ЕВРО-2020 и Олимпиаде в Токио

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц обратился к арбитрам, которые летом будут представлять Россию на международных соревнованиях.

— Поздравляю Сергея Карасева, Анастасию Пустовойтову, Игоря Демешко, Максима Гаврилина и Екатерину Курочкину с попаданием на главные футбольные турниры лета. Это большой успех отечественной судейской школы. В конце прошлого года мы запустили масштабную реформу судейства, и я уверен, что в будущем наши арбитры будут не только назначаться на главные турниры, но и обсуживать их финальные матчи, — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РФС.

Добавим, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Футбольный турнир на Олимпиаде стартует 21 июля и закончится 7 августа.