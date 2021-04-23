Андрей Червиченко - о предстоящем дерби: Думаю, «Спартак» выиграет с преимуществом в один мяч

«Мне почему-то кажется, что «Спартак» выиграет. Даже несмотря на отсутствие Жиго. Армейцы сейчас в каком-то совсем разобранном состоянии. Не могут никак они собраться. Думаю, что Олич «поплыл». Но это и не удивляет: он в качестве главного тренера никогда не работал, и тут он брошен в самое пекло, когда идет борьба за место в Лиге чемпионов. Олич, конечно, в этой истории потерялся. У «Спартака» очень хорошая линия атаки, у ЦСКА — не очень надежная линия обороны. Поэтому вполне возможно, что у красно-белых будет больше возможностей. Думаю, «Спартак» выиграет в один мяч: где-то 2:1 или 3:2», - приводит слова Червиченко Sportbox.ru.

Напомним, центральный матч 27-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА пройдет 25-го апреля на домашней арене красно-белых в Тушино.

Начало встречи в 16:30 по московскому времени.