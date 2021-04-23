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23 апреля 21:54
автор: Александр Шульгин

Агенты Крала подтвердили интерес к игроку со стороны клубов АПЛ

У чешского полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала есть предложения из Англии.

Агенты футболиста Кароль Кисель и Мартин Латка подтвердили, что контактируют с клубами АПЛ на предмет возможного трансфера футболиста.

«Мы ведем обсуждение с клубами из АПЛ. Мы не торопимся с переходом, Алекс доволен в «Спартаке». Это зависит от того, будет ли предложение иметь смысл для его дальнейшего развития. Это также будет во многом зависеть от Евро и его результатов на нем. Думаю, что у нашей сборной есть шанс на успех.

Премьер-лига подходит Алексу типологически плюс это — его мечта. Кроме того, Томаш Соучек и Владимим Цоуфал показали, что он может добиться успеха в Англии», — приводит слова агентов Nova Sport.

Напомним, в текущем сезоне полузащитник провел 25 матчей в РПЛ, в которых сделал 4 результативные передачи.

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