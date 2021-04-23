«Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» могут быть исключены из еврокубков

«Испанские и итальянские клубы, всё еще держащиеся за Суперлигу, должны опровергнуть свой откол от УЕФА, иначе они будут лишены права участвовать в Лиге чемпионов. Совершенно очевидно, что клубы должны будут решить, являются ли они частью Суперлиги или европейским клубом. Если они говорят «мы в Суперлиге», то, конечно, они не играют в Лиге чемпионов. Если они готовы к этому, то могут играть в своём собственном турнире», — приводит слова Чеферина Associated Press.

Напомним, официально о своем выходе из Супелиги не объявляли мадридский «Реал», «Барселона», туринский «Ювентус» и «Милан».

Президент мадридского клуба Флорентино Перес и глава туринцев Андреа Аньелли являются инициаторами проекта.