«Калгари» одержал победу над «Монреалем»

В регулярном чемпионате НХЛ «Калгари» одержал победу в домашнем матче против «Монреаля» с результатом 4:2 (2:2, 0:0, 2:0).

На седьмой минуте счет открыл форвард хозяев Диллон Дюбе, но далее «Монреаль» вышел вперед благодаря голам Тайлера Тоффоли и Йоэля Армиа – на 14-й и 19-й минутах соответственно.

Однако за 36 секунд до первого перерыва Эндрю Манджапане сделал счет 2:2, а в третьем периоде «Флэймз» оформили выигрыш. На 46-й минуте автором победной шайбы стал Шон Монахан, а за восемь секунд до конца основного времени Элиас Линдхольм переправил шайбу в пустые ворота гостей.

В матче принимали участие российские защитники – Никита Нестеров в составе «Флэймз» и Александр Романов в составе «Канадиенс».

«Монреаль» занимает четвертое место в Северном (канадском) дивизионе, а «Калгари» – пятое.