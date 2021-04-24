Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба Кронке

Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против американского владельца клуба Стэна Кронке перед вчерашней игрой чемпионата Англии против «Эвертона».

Игра проходила при пустых трибунах, однако люди собирались на улицах около стадиона «Эмирэйтс» и скандировали фразу «Стэн Кронке, убирайся из нашего клуба».

Поводом для выражения массового недовольства болельщиков стало участие «Арсенала» в проекте по созданию европейской Суперлиги.

«Арсенал» дома уступил «Эвертону» 0:1 и занимает девятое место в АПЛ, набрав 46 очков в 33 матчах.