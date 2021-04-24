Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба Кронке

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:00 Академика 0 Шавиш 0
Франция - Лига 1 14:00 Сент-Этьен 0 Брест 0 П1 2.05 Х 3.60 П2 3.70
Товарищеские матчи (сборные) 14:00 Россия 0 Беларусь 0
Россия - Премьер-Лига 14:00 Урал 0 Ахмат 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Нюрнберг 0 Хайденхайм 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.60
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Падерборн 07 0 Фортуна 0 П1 3.10 Х 3.80 П2 2.18
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Оснабрюк 0 Хольштайн 0
Англия - Премьер-лига 14:30 Ливерпуль 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.28 Х 6.10 П2 11.0
Англия - Чемпионшип 14:30 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.32 Х 3.40 П2 3.20
Испания - Примера 15:00 Эльче 0 Леванте 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Англия - Первая лига 15:00 Портсмут 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.58 Х 4.00 П2 5.80
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Специя 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.30
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Боруссия Д 0 П1 3.25 Х 3.80 П2 2.14
Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Вердер 0 П1 1.97 Х 3.50 П2 4.10
Германия - Бундеслига 16:30 Фрайбург 0 Хоффенхайм 0 П1 2.80 Х 3.50 П2 2.55
Россия - Премьер-Лига 16:30 Зенит 0 Ротор 0 П1 1.11 Х 10.0 П2 28.0
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Бавария 0 П1 8.50 Х 5.80 П2 1.34
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Уимблдон 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.60
Англия - Первая лига 17:00 Гиллингем 0 Нортгемптон Та 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Мидлсбро 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.75
Португалия - Сегунда 17:00 Лейшойнш 0 Фейренсе 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.38
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.53 Х 4.40 П2 5.80
Англия - Первая лига 17:00 Донкастер Рове 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.33 Х 3.00 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Барнсли 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Испания - Сегунда 17:00 УД Логроньес 0 Картахена 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.52 Х 4.00 П2 6.90
Англия - Первая лига 17:00 Блэкпул 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.76 Х 3.60 П2 4.80
Испания - Сегунда 17:00 Малага 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.20 Х 2.80 П2 2.65
Англия - Первая лига 17:00 Линкольн Сити 0 Халл Сити 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.28
24 апреля 08:12
автор: Виктор Шарафудинов

Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба Кронке

Вчера лондонский клуб на своем поле проиграл «Эвертону» с результатом 0:1.

Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против американского владельца клуба Стэна Кронке перед вчерашней игрой чемпионата Англии против «Эвертона».

Игра проходила при пустых трибунах, однако люди собирались на улицах около стадиона «Эмирэйтс» и скандировали фразу «Стэн Кронке, убирайся из нашего клуба».

Поводом для выражения массового недовольства болельщиков стало участие «Арсенала» в проекте по созданию европейской Суперлиги.

«Арсенал» дома уступил «Эвертону» 0:1 и занимает девятое место в АПЛ, набрав 46 очков в 33 матчах.

источник: «Советский спорт»
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