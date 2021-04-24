УЕФА на следующей неделе определит наказание для клубов-организаторов Суперлиги

Президент УЕФА Александр Чеферин в интервью для AP рассказал о возможных санкциях против 12 клубов, принимавших участие в проекте по организации европейской Суперлиги.

«Мы все еще ждем результатов юридической экспертизы, после чего объявим о наказании, – отметил Чеферин. – Санкции грозят всем 12 клубам, и они это знают.

Ситуация у всех разная. Есть клубы, которые признали ошибку и сказали: «Мы покинем проект». Остальные знают, что я назову проект мертвым, но они, вероятно, не хотят в это верить.

На исполкоме УЕФА мы договорились, что свяжемся с национальными федерациями и лигами Испании, Италии и Англии на следующей неделе и определим, какими будут наказания».

Суперлигу собирались организовать испанские «Реал», «Атлетико» и «Барселона», итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», а также английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».