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Товарищеские матчи (сборные) 14:00 Россия 0 Беларусь 0
Россия - Премьер-Лига 14:00 Урал 0 Ахмат 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
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Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Падерборн 07 0 Фортуна 0 П1 3.10 Х 3.80 П2 2.18
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Нюрнберг 0 Хайденхайм 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.60
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Англия - Чемпионшип 14:30 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.32 Х 3.40 П2 3.20
Англия - Первая лига 15:00 Портсмут 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.58 Х 4.00 П2 5.80
Испания - Примера 15:00 Эльче 0 Леванте 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Специя 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.30
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Боруссия Д 0 П1 3.25 Х 3.80 П2 2.14
Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Вердер 0 П1 1.97 Х 3.50 П2 4.10
Россия - Премьер-Лига 16:30 Зенит 0 Ротор 0 П1 1.11 Х 10.0 П2 28.0
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Бавария 0 П1 8.50 Х 5.80 П2 1.34
Германия - Бундеслига 16:30 Фрайбург 0 Хоффенхайм 0 П1 2.80 Х 3.50 П2 2.55
Англия - Первая лига 17:00 Уиган Атлетик 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.08 Х 3.40 П2 3.60
Португалия - Сегунда 17:00 Лейшойнш 0 Фейренсе 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.38
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.25 Х 3.30 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.33 Х 3.00 П2 3.40
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Англия - Чемпионшип 17:00 Ноттингем Форе 0 Сток Сити 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.85
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Англия - Первая лига 17:00 Чарльтон Атлет 0 Питерборо Юнай 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Уимблдон 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.60
Англия - Первая лига 17:00 Линкольн Сити 0 Халл Сити 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.28
24 апреля 08:32
автор: Виктор Шарафудинов

УЕФА на следующей неделе определит наказание для клубов-организаторов Суперлиги

Решение будет принято после совещания с лигами и национальными ассоциациями.

Президент УЕФА Александр Чеферин в интервью для AP рассказал о возможных санкциях против 12 клубов, принимавших участие в проекте по организации европейской Суперлиги.

«Мы все еще ждем результатов юридической экспертизы, после чего объявим о наказании, – отметил Чеферин. – Санкции грозят всем 12 клубам, и они это знают.

Ситуация у всех разная. Есть клубы, которые признали ошибку и сказали: «Мы покинем проект». Остальные знают, что я назову проект мертвым, но они, вероятно, не хотят в это верить.

На исполкоме УЕФА мы договорились, что свяжемся с национальными федерациями и лигами Испании, Италии и Англии на следующей неделе и определим, какими будут наказания».

Суперлигу собирались организовать испанские «Реал», «Атлетико» и «Барселона», итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», а также английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

источник: AP
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