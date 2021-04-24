Владелец «Лидса» собирается продлить контракт с Бьелсой

Владелец «Людс Юнайтед» Андреа Радриццани собирается заключить новый контракт с нынешним главным тренером команды Марсело Бьелсой.
L'Equipe сообщает, что в настоящее время стороны ведут переговоры, и Радриццани убеждает 65-летнего аргентинца остаться в клубе.
Бьелса работает с «Лидсом» с июля 2018 года. В сезоне-2019/20 команда под его руководством завоевала право вернуться в АПЛ, став победителем чемпионшипа. В настоящее время клуб из Йоркшира занимает десятое место, набрав 46 очков в 32 матчах.
источник: L'Equipe