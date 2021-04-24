«Милан» договорился о контракте с вратарем «Лилля» Меньяном

Calciomercato сообщает, что «Милан» согласовал условия личного контракта с 25-летним голкипером «Лилля» Майком Меньяном.
Теперь руководство итальянского клуба надеется договориться о трансфере с лидером чемпионата Франции.
По сведениям источника, «Милан» решил приобрести Меньяна из-за отказа Джанлуиджи Доннаруммы продлевать соглашение. Скорее всего, голкипер сборной Италии расстанется с красно-черными после завершения нынешнего сезона.
Меньян перешел в «Лилль» из «Пари Сен-Жермен» в августе 2015 года за 1 млн евро. В нынешнем сезоне 25-летний голкипер провел 43 матча, пропустив 35 мячей и 20 раз сохранив ворота своей команды «сухими».
источник: Calciomercato.com